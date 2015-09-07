"Антонов" запустил производство нового многоцелевого транспортного самолета Ан-132 (фото)

Государственное предприятие "Антонов", которое является единственным в Украине производителем самолетов и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", начало производство нового легкого многоцелевого транспортного самолета Ан-132, производство которого запланировано совместно с Саудовской Аравией.

Как сообщил журналистам в ходе презентации на заводе президент "Антонова" Михаил Гвоздев, первый опытный образец нового самолета будет готов к концу 2016 года.

Читайте такжеГоспредприятие "Антонов" подписало контракты на производство 43 самолетов

"На конец 2016 года планируем передать на летные испытания. Это уже будет первый опытный образец", - сообщил Гвоздев и добавил, что, согласно договоренностям, планируется производство 100 самолетов.

При этом, как отметил директор программы по самолету Ан-132 Александр Хохлов, стороны пока не уточнили условий производства самолетов.

"Будет рассмотрена схема кооперационного производства. Возможно, первые машины будут собираться у нас, а краситься в Саудовской Аравии. Возможно, они захотят наладить крупноагрегатный сбор и поставят цель получить на своей территории полноценное производства", - сказал Хохлов.

Он также сообщил, что для реализация проекта будут привлечены ведущие авиационные компании, в частности Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr и Hamilton Sundstrand.

Как сообщал УНИАН, проект самолета Ан-132 был разработан в апреле текущего года, а в июне руководство концерна представило проект на авиавыставке Le Bourget-2015.

Читайте также"Укроборонпром" уверяет, что не сотрудничает с Россией в военно-технической сфере

В июне руководство госпредприятия «Антонов» также сообщило и подписало соглашение об участии в проектировании и строительстве авиационного завода в Саудовской Аравии, на котором запланировано серийное производство Ан-132.

По оценкам предприятия, потребность рынка в самолетах типа Ан-132 на ближайшие 20 лет составляет около 900 единиц.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.