Российский оборонный концерн подал иск против санкций Евросоюза

Об этом говорится в официальном журнале Европейского Союза, пишет «Европейская правда».

В своем иске компания "Алмаз-Антей" требует отменить решение от 13 марта о внесении ее в санкционный список ЕС в связи с событиями в Украине. "Алмаз-Антей" подал иск еще 19 мая, но опубликован он был только 7 сентября.

Концерн "Алмаз-Антей" объединяет около 50 предприятий по разработке и производству средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Компания является производителем ЗРК "Бук", с которого, согласно нескольким независимым журналистским расследованием и экспертиз, 17 июля 2014 года пророссийские боевики с оккупированной территории сбили гражданский лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур.

Как сообщалось, гендиректор МИА "Россия сегодня", главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселев подал иск к Совету ЕС из-за внесения его в черный список.