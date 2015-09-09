Германия профинансирует исследования безопасности шахт на Донбассе - Сайдик

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как отметил представитель ОБСЕ, по итогам заседания рабочей подгруппы по экономическим вопросам "было достигнуто принципиальное согласие о проведении исследования состояния шахт в конфликтных регионах. Это исследование тоже будет финансироваться Германией".

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Кроме того, он отметил, что представители контактной группы приветствуют соблюдение режима прекращения огня на Донбассе с конца августа 2015 года. "Трехсторонняя контактная группа ожидает, что эта положительная тенденция позволит осуществить прогресс в решении вопросов, которые обсуждаются в контактной группе", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, Мартин Сайдик после заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание в Минске 22 сентября.