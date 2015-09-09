Boeing будет закупать украинские двигатели и ракетоносители - СМИ

Такого соглашения стороны достигли в Вашингтоне, сообщает ТСН.ua.

По словам руководителя Государственного космического агентства Украины Любомира Сабодаша, одним из условий американской стороны есть отсутствие сотрудничества Украины с странами, которые находятся под американскими санкциями.

США сейчас покупают российские двигатели. КБ "Южное" будет поставлять ракетоносители для запуска ракет "Зенит" и "Антарес".

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Меморандум о сотрудничестве Boeing и ГКАУ должен быть подписан до конца октября - начала ноября этого года, к визиту делегации НАСА в Украину.

"Boeing видит нас своим партнером. Компанию интересует продолжение сотрудничества с Украиной в направлении "Морского старта". Также интересует проект, который мы предложили по созданию нового сателлита, который бы помог Украине реализовать телекоммуникационные задачи", - сказал Сабодаш.

Ранее УНИАН сообщал, что госпредприятие "Антонов" начало строительство нового многоцелевого самолета Ан-132 в сотрудничестве с Саудовской Аравией. Как сообщил президент "Антонова" Михаил Гвоздев, первый опытный образец нового самолета будет готов к концу 2016 года.