Украина сократила выручку от экспорта черных металлов и железнорудного сырья на 40%

Украина в январе-августе 2015 года сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 40,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 5,715 млрд долл. с 9,551 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 23%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий в январе-августе сократился почти вдвое - до 638 млн долл. и составляет 2,6% в общем экспорте страны.

В августе было экспортировано черных металлов на 562,5 млн долл., металлоизделий - на 63 млн долл.

В то же время, импорт черных металлов за 8 месяцев 2015 года в денежном выражении сократился по сравнению с 8 месяцами 2014 года в 1,9 раза - до 455,4 млн долл., металлоизделий – в 1,8 раза, до 315,5 млн долл.

Отмечается, что горно-металлургические предприятия Украины в январе-августе 2015 года в условиях значительного падения цен на железорудное сырье (ЖРС) в мире сократили выручку от экспорта этой продукции на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,471 млрд долл. с 2,370 млрд долл.

Согласно статистике, за 8 месяцев было экспортировано 30,266 млн тонн ЖРС (на 16,2% больше, чем за 8 месяцев 2014 года), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 5,93%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 46,6% выручки, Чехия – 9,9%, Польша – 10,4%.

Также сообщается, что в январе-августе импорт ЖРС в натуральном выражении снизился на 31,8% - до 1,5 млн тонн, а в денежном в 2,6 раза - до 73 млн долл. При этом все железорудное сырье импортировалось из России.

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Как сообщал УНИАН, украинские металлургические комбинаты в 2014 году сократили выручку от экспорта черных металлов на 9,7% - до 12,929 млрд долл., металлоизделий – на 34,1% - до 1,707 млрд долл.

По итогам 2014 года в Украине производство металлопроката сократилось на 18% по сравнению с 2013 годом - до 23,8 млн тонн, стали – на 17%, до 27,2 млн тонн, чугуна – на 15%, до 24,8 млн тонн.

Кроме того, за 2014 год метпредприятиям было поставлено 31,6 млн тонн украинского железорудного сырья - на 16% меньше, чем за 2013 год. Экспортные поставки железорудного сырья в 2014 году выросли на 9% по сравнению с 2013 годом - до 41,2 млн тонн. Объем импорта ЖРС на метпредприятия Украины за прошлый год сократился на 8% - до 2,7 млн тонн.