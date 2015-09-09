Ахметов подал заявку в АМКУ – хочет купить у россиян Днепродзержинский коксохим

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ Рината Ахметова, подала заявку в Антимонопольный комитет Украины о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий Украины «Днепродзержинский коксохимический завод», которое контролирует российская горно-металлургическая группа «Евраз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-тура на Северный горно-обогатительный комбинат сообщил журналистам генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

«У нас есть интерес к этому предприятию, поэтому мы обратились с соответствующей заявкой в Антимонопольный комитет Украины а также Сербии на приобретение этого предприятия. Пока ответа из АМКУ мы не получили. Сегодня Днепродзержинский коксохимзавод нам не принадлежит», - заявил Рыженков.

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По его словам, «у предприятий компании «Метинвест» в связи с событиями на востоке Украины возникли проблемы с обеспечением коксом".

«Знаем, что периодически происходит с Авдеевским коксохимом, Донецким и Енакиевским предприятиями. Вариантов доставки кокса на наше предприятие есть несколько. Это Китай — откуда мы доставляли кокс в прошлом году, и из России. Учитывая то, что Днепродзержинский коксохимзавод производит продукцию, которая не нужна самому «Евразу», мы сейчас практически весь объем продукции этого предприятия выкупаем для «Метинвеста», - заявил Рыженков. Он также сообщил, что речь идет о более чем 400 тыс. тонн кокса.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение горно-металлургической группе компаний «Метинвест» приобрести «Днепродзержинский коксохимический завод», которое контролирует российская горно-металлургическая группа «Евраз». «Метинвесту» разрешено приобрести 94,55% акций предприятия.

Справка УНИАН. «Евраз Днепродзержинский КХЗ» специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки.

«Евраз» приобрел «Днепродзержинский КХЗ» в конце 2007 года.

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.