Roshen подтвердил, что будет строить фабрику в Борисполе – возьмут землю в субаренду

Согласно сообщению пресс-службы компании, в июле этого года Roshen обратилась в городскую администрацию Борисполя с просьбой проинформировать о наличии подходящих участков. Местные власти города предложили корпорации участок для строительства площадью 19 гектаров, который состоит из 5 отдельных частей, находящихся в аренде у юридических лиц с 2006-2007 годов. Roshen намерена оформить право собственности на предложенный участок.

«В случае получения земельного участка в субаренду на общих условиях и положительных заключений технико-экономического обоснования корпорация Roshen намерена пройти прозрачную процедуру оформления права собственности на соответствующий земельный участок в соответствии с законодательством Украины», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что ни один из нынешних арендаторов не использует свои участки по назначению.

«Стоит отметить, что ни один из арендаторов этих 5 земельных участков за такой длительных период времени не использовал предоставленный ему земельный участок по целевому назначению. Более того, один из них не платил аренду», - говорится в сообщении.

Перед началом проектирования и строительства корпорации еще предстоит оценить земельные ресурсы на техническую возможность застройки и отсутствие неожиданных препятствий, которые могут быть обнаружены только при разработке технико-экономического обоснования.

Напомним, журналисты программы "Схемы" сообщили, что Бориспольский городской совет 8 сентября согласовал выделение земли под новую фабрику по схеме, которая позволит избежать проведения земельного аукциона, как того требует Земельный кодекс.

Как сообщал УНИАН, корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Ранее Порошенко отмечал, что готов продать свою кондитерскую компанию, однако продажа, по словам президента, может произойти лишь тогда, когда в Украину придут инвесторы. Продажей Roshen по инициативе президента занимается инвесткомпания Rothschild, в деятельность которой Порошенко не вмешивается.

Согласно действующей Конституции Украины, президент не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.