В Госкосмосе опровергли сообщения о подписании контракта на поставку двигателей для Boeing

"Глава космического агентства вернулся с командировки. Пока точно известно, что никаких контрактов во время этом встречи подписано не было. Других подробностей пока не известно. Был подписан только меморандум о понимании", - прокомментировали в агентстве информацию в украинских СМИ о информацию о подписании контрактов на поставку Boeing двигателей и ракетоносителей украинского производства.Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного космического агентства Украины (ГКАУ).

При этом, в агентстве отметили, что переговоры о сотрудничестве с американскими компаниями ведутся уже не первый год.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2015 состоялся визит в США украинской делегации ГКАУ. Во время визита украинская сторона провела переговоры с представителями ведущих компаний космической промышленности США, в частности "Orbital ATK" и "Boeing".

Позже в украинских СМИ появилась информация, что компания Boeing будет закупать двигатели и ракетоносители у украинских предприятий КБ "Южное" и "Южмаш".