В Минобороны РФ рассказали о судьбе "отжатого" у Порошенко судоремонтного завода в Крыму

Об этом сообщает РИА "Новости" гендиректор "Звездочки" Николай Калистратов.

"Действительно, Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе стал нашим филиалом. Он будет специализироваться на обработке древесины, огранке алмазов и, если будут заказы от Минобороны, судоремонте", - сказал Калистратов.

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Как заявил главный военный советник Минобороны РФ адмирал Иван Васильев, Севастопольский судоремонтный завод сможет ремонтировать корабли ВМФ России второго и третьего рангов.

Как сообщалось ранее, согласно данным российского реестра, украинское предприятие зарегистрировали как собственность России 19 марта 2015 года под названием Государственное унитарное предприятие «Севастопольский морской завод»

В Украине деятельность предприятия, которое занимается кораблестроением и ремонтом уже имеющихся судов, юридически не приостановлена. По официальным данным SMIDA, 89% акций общества принадлежит ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого является Петр Порошенко.

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В управленческой компании Петра Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» подтвердили, что завод «власть» Крыма отобрала, а не купила.

Осенью прошлого года лидер оккупационной «власти» в Севастополе Сергей Миняйло заявлял, что украинский президент выставил судоремонтный завод на продажу.