Яресько: если Россия решит мстить Украине за свободную торговлю с ЕС, мы с этим справимся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр финансов Украины Наталия Яресько на 12-м форуме YES в Киеве.

Министр напомнила, что зона свободной торговли с ЕС будет введена с 1 января, и допустила, что наша страна еще не полностью к этому готова, но в то же время подчеркнула, что отсрочка не даст возможности лучше подготовиться.

«Это открывает для Украины лучшие возможности, в частности, для привлечения прагматичных китайских инвесторов, и Украина станет мощнейшей базой для производства экспорта в Европейский Союз», - сказала Яресько.

Она также подчеркнула, что встречные санкции России не остановят Украину на этом пути. «Если российское правительство решит отмстить за это, мы с этим справимся. Мы пережили войну, переживем и это», - добавил она.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Cоглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом вступит в силу, как и планировалось, с 1 января 2016 года, несмотря на все попытки Российской Федерации помешать этому процессу.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. При этом Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.

Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции. В то же время в Украине такое эмбарго не считают сколько-нибудь значимой угрозой. В частности, по данным Минагропрода, в части продовольственного экспорта доля товаров, вывозимых из Украины в Россию, снизилась до 2% от общего объема украинского продовольственного экспорта.

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В начале сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации на министерском уровне между Украиной, Россией и Европейской комиссией по устранению возможных негативных последствий реализации Соглашения о зоне свободной торговли. Однако, как утверждал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, переговоры прошли "безрезультатно". По его словам, единственной договоренностью, которая стала результатом встречи, является продолжение экспертных консультаций и "общее желание разработать практические рекомендации в контексте возможного укрепления практического сотрудничества" в трех сферах: таможенного администрирования, технических барьеров в торговле, фитосанитарных барьеров.

В этой связи Климкин подчеркнул, что позиция Украины и ЕС остается неизменной: зона свободной торговли будет работать с 1 января 2016 года.