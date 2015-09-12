Во Львове запускают серийное производство бронемашин "Дозор-Б"

Как сообщили УНИАН в Региональном медиа-центре Министерства обороны (г. Львов), 11 сентября на Львовском бронетанковом заводе, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», открыт новый цех по изготовлению тактических боевых колесных машин, в том числе бронемашин «Дозор-Б». Цех оснащен современным сварочным оборудованием.

Сейчас на сборочной линии цеха находится 5 бронемашин „Дозор-Б”, еще 2 полностью готовы, а 2 бронеавтомобиля «Дозор-Б» находятся на одном из военных полигонов, где проходят испытания.

Начальник цеха Евгений Лозинский отметил, что через 3 месяца предприятие планирует перейти на полную производственную мощность, которая позволит выпускать до 50 бронемашин в месяц.

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По словам руководителя цеха, сейчас производство одной машины занимает около 600 рабочих часов. В ближайшее время линия пополнится современными роботизированными станками, что позволит ускорить темпы производства.

Для изготовления бронемашин используются иностранные двигатели и резина на колеса, остальная комплектация – отечественная.