Украина продлила расследование в отношении импорта российских автомобилей

Украина продлила еще на два месяца антисубсидиционное расследование в отношении импорта автомобилей из Российской Федерации, начатое в сентябре 2014 года. Согласно решению Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованному в официальной прессе, общая продолжительность расследования составит 14 месяцев.

Читайте такжеУкраина отменяет спецпошлины на импорт автомобилей«Межведомственная комиссия 3 сентября рассмотрела поданные Министерством экономического развития и торговли Украины материалы о ходе проведения антисубсидиционного расследования по импорту в Украину легковых автомобилей происхождением из Российской Федерации, начатого 15 сентября 2014 года, - говорится в сообщении. – По результатам обсуждения комиссия приняла решение продлить срок проведения расследования до 14 месяцев».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала расследование импорта в Украину легковых автомобилей из Российской Федерации по жалобе Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», а также на основе отчета Министерства экономического развития и торговли Украины о результатах проведения антисубсидиционной процедуры импорта в Украину легковых авто из России.

В жалобе указывалось, что российские производители легковых авто пользовались отдельными льготами от субсидий, которые предоставляются государственными органами Российской Федерации для производства, продажи, переработки, транспортировки и/или экспорта легковых авто, в частности в рамках выполнения программы "Автомобильная промышленность" и "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы РФ.

Импорт в Украину легковых автомобилей российского происхождения осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог нанести вред национальному товаропроизводителю. В частности, уровень цен, по которым осуществлялся импорт, в значительной степени препятствовал возможному увеличению цен на легковые автомобили национального товаропроизводителя, которое, в противном случае, имело бы место, говорится в жалобе "Укравтопрома".