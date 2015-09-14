Канада ввела пошлины на российскую сталь

Канада ввела антидемпинговые пошлины на толстолистовую сталь из России и Индии в попытке оградить своих производителей от конкурентов из страны с сильно ослабевшей валютой, свидетельствуют данные Управления пограничных служб Канады.

Жалобу подал канадский производитель толстолистовой стали Essar Algoma. Толстолистовую сталь в Канаде также производит и Евраз, который контролирует бизнесмен Роман Абрамович вместе с партнерами, сообщает Рейтер.

Временные пошлины введены в отношении горячекатаной толстолистовой углеродистой стали и высокопрочной низколегированной толстолистовой стали. Такая сталь используется в основном для производства крупных стальных конструкций - от железнодорожных вагонов до мостов и кораблей.

"Рассматриваемые товары захватили долю рынка в ущерб канадской промышленности за счет агрессивного занижения цены по сравнению с ценами канадских производителей", - говорится в поданной пограничникам жалобе.

Канада ввела пошлину в размере 239,4% на толстолистовую сталь из России, но для Северстали пошлина составит лишь 50,9%, свидетельствуют данные Управления пограничных служб Канады.

Размер демпинговой маржи для Северстали Канада оценила в 32%, тогда как для прочих российских производителей - 220,5%.

В отношении индийских производителей Канада ввела пошлину в размере 240,8%.

Окончательное решение по итогам расследования Канада должна принять в начале следующего года.

Пошлины распространяются на продукцию, прошедшую канадскую таможню после 8 сентября.