Украинские металлурги увеличили убытки до 14,3 миллиарда гривень

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Финансовый результат от операционной деятельности составил 8,7 млрд грн против 4,6 млрд грн за 7 месяцев 2014 года, но из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат до налогообложения», - говорится в сообщении.

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился на 15,1%, или на 15,4 млрд грн по сравнению с 7 месяцами 2014 года, составив 117,4 млрд грн.

«Металлургпром» также сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы: руду железную – на 46%, окатыши – на 16%, известняки – на 72%, огнеупоры – на 59-108% по различным позициям. Стоимость ферросплавов выросла на 80-123%, кокса – на 119%, металлолома – на 48%, природного газа – на 67%, электроэнергии – на 37%.

«При этом экспортные цены на основные виды металлопродукции украинских производителей снизились в среднем на 23% в долларовом эквиваленте, а в гривневом эквиваленте – повысились в среднем на 58%», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

За 7 месяцев метпредприятиям возмещено 9,8 млрд грн задолженности по НДС. В то же время, по состоянию на 1 августа, метпредприятия заявили к возмещению НДС в сумме 6,2 млрд грн. (На 1 августа 2014года задолженность по возмещению НДС составляла 2,8 млрд грн.)

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Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.