Госконцерн "Антонов" выходит из украинско-российского СП

Украинский государственный концерн "Антонов" выйдет из совместного украинско-российского предприятия "ОАК Антонов".

Данное решение закреплено распоряжением Кабинета министров от 8 сентября 2015 г. № 920-р и опубликовано на сайте правительства.

"Согласиться с предложением Министерства экономического развития и торговли, Государственного авиастроительного концерна "Антонов" по выходу указанного концерна из совместного российско-украинского предприятия Общество с ограниченной ответственностью "ОАК-Антонов", - говорится в распоряжении.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

Совместное предприятие должно было заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».