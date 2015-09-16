Японская "Фуджикура" построит завод во Львовской области

Японский производитель электрооборудования и автозапчастей «Фуджикура» инвестирует 6 млн долл. в строительство завода в Яворовском районе Львовской области, заявил исполнительный директор компании Ичиро Камада на брифинге в Киеве.

«Мы надеемся, что сможем стать частью восстановления экономики Украины и расти вместе», - сказал он.

По словам Камады, изначально на предприятии будет работать 300 человек с перспективой роста численности штата до 3000 человек.

При этом японский производитель надеется, что оборот предприятия уже в 2016 году составит 30-40 млн долл.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что правительство будет оказывать посильную помощь инвесторам.

«Если у вас будут какие-то предложения или пожелания, вы всегда можете к нам обращаться», - сказал он.

Также Абромавичус подчеркнул, что Украина в перспективе может стать привлекательной страной для размещения производства с перспективой экспорта в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 июня ратифицировала соглашение между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций.

По словам главы Минэкономразвития, в ходе консультаций с японской стороной были определены уязвимые точки инвестиционного сотрудничества, среди которых состояние инвестиционного климата в целом, дерегуляция, простота ведения бизнеса и валютные риски.

В мае прошлого года «Фуджикура» сообщила, что намерена начать реализацию проекта по строительству завода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.