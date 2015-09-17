"Укроборонпром" хочет до конца года поставить танки "Оплот" Таиланду

Очередная партия танков "Оплот", новейшей разработки украинской бронетанковой отрасли, по контракту с Таиландом будет выполнена до 31 декабря 2015 года, сообщил в интервью УНИАН первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

"На сегодняшний день граничная точка по контракту с Таиландом на поставку пяти единиц нами выполнена. Следующая точка – 31 декабря", - сказал он.

Пинькас также отметил, что концерн имеет определенные сложности в производстве этих танков.

"Не скажу, что с производством "Оплотов" все безоблачно и несложно. Все очень непросто. ... Я могу сказать, что кадровые назначения на бронетанковом заводе им. Малышева говорят о том, что там было не все хорошо. Сейчас мы на очень большую партию танков закупили металл. Улучшилась ситуация с поставкой комплектующих. Одним словом, темпы, может, и не такие, как хотелось бы, но давайте доживем до конца года, и мы дадим официальную информацию", - сказал Пинькас.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года руководство "Укроборонпрома" заявило о планах выпустить в текущем году 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год.

Позже, в июне текущего года, руководство "Укроборонпрома" за срыв производственных планов уволило руководителя завода им. Малышева – производителя танков "Оплот". В концерне также сообщили, что "Укроборонпром" из-за нехватки собственных мощностей для производства танков "Оплот" привлекает частные предприятия.

В 2011 году Украина подписала контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" общей стоимостью около 250 миллионов долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку в Таиланд партии из 5 танков.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно отмечало, что "Оплот" выгоднее экспортировать, чем использовать в АТО, а полученные средства позволят модернизировать имеющуюся на складах технику.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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