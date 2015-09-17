"Укроборонпром" наладит производство корпусов для бронетранспортеров БТР-4

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, наладит собственное производство корпусов для бронетранспортеров БТР-4, забракованных Ираком в 2013 году из-за трещин в корпусах машин.

Об этом сообщил в интервью УНИАН первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

"Корпус для него производится на одном частном заводе. Когда БТРов нужно было небольшое количество, вопросов не было. Их привозили, продавали. Мы подсчитали, что стоимость корпусов при собственном производстве будет в 2,5 раза меньше. Мы в экспериментальном режиме на нескольких заводах поставили стапеля и собираем их из металла, который прошел все испытания и понятным качеством", - сказал Пинькас.

По его словам, техника получила ряд доработок после более годового опыта использования в боевых условиях в зоне АТО.

"Что касается иракского контракта. К сожалению, мы имеем реальную картинку - техника поставлена и не ездит. Что произошло теперь – наша техника проверена в военных действиях на востоке Украины. Может выглядеть цинично, но с точки конкуренции – очень важно", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт на полмиллиарда долларов на поставку 420 новых БТР-4. При осмотре техники иракская сторона сообщила о дефектах брони БТРов - в корпусах машин были выявлены трещины. Из-за брака отгруженной продукции и невыполнения Украиной взятых на себя обязательств было продано только 88 бронемашин, часть возвращена назад, а контракт разорван. Уже позже, часть машин пошла в Судан, Индонезию и Таиланд, а еще часть осталась в Украине.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

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