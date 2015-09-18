В России признали угрозу украинских санкций: будут жаловаться в Брюссель

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев не исключил оказания поддержки подпавшим под украинские санкции компаниям в зависимости от их экономического положения, передает ТАСС.

"Оказывать поддержку компаниям? Будет зависеть от состояния, в котором они будут находиться", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко подписал указ о введении санкций против РоссииУлюкаев также заявил о намерении поднять на предстоящей в ноябре трехсторонней встрече в Брюсселе вопрос расширения санкций Украины против РФ.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли министр обсудить вопрос украинских санкций в ходе трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза, которая должна состояться в ноябре в Брюсселе, Улюкаев сказал: "Да, будем. Потому что это еще один из недружественных шагов украинской стороны. За последний год было принято свыше 40 нормативно-правовых актов разного уровня, которые направлены против российских инвесторов и российских компаний, ухудшают условия их работы".

Он напомнил, что Россия уже подготовила пакет мер по введению продовольственного эмбарго в отношении товаров Украины с 1 января 2016 года, когда должно вступить в силу соглашение об ассоциации Украины и ЕС. "Будем рассматривать и другие варианты", - сказал Улюкаев.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства 16 сентября, заявил, что Украина готова к российскому продуктовому эмбарго и готова ответить на запрет украинского импорта в РФ. При этом Яценюк отметил, что Украина даст ответ, если запрет на экспорт украинской продукции на российский рынок будет введен правительством РФ.