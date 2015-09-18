Спад промпроизводства в Украине в августе замедлился до 5,8%

Спад промышленного производства в Украине в августе 2015 года по сравнению с августом 2014 года замедлился до 5,8% с 13,4%, зафиксированных месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с июлем 2015 года в августе зафиксировано падение промпроизводства на 4,2%.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 18%.

По информации Госстата, в августе 2015 года рост производства в годовом выражении, к августу 2014 года, зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 24,7%, компьютеров, электронной и оптической продукции – на 22,3%, добыче металлических руд – на 6,7%, добыче каменного и бурого угля – на 1%.

Рост по сравнению с предыдущим месяцем в августе зафиксирован только в добыче металлических руд – на 2,5%, добыче каменного и бурого угля – на 0,8%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в изготовлении изделий из дерева – на 15,1%, производстве мебели и другой продукции – на 14,3%, химической промышленности – на 13,9%.

Наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем в августе зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 13,9%, автотранспортных средств – на 13,6%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июле 2015 года по сравнению с июлем 2014 года замедлился до 13,4% с 18,1%, зафиксированных месяцем ранее. По сравнению с июнем 2015 года в июле зафиксирован рост промпроизводства на 3,4%. С начала года, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 19,5%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году – на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.