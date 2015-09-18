Российский "АвтоВАЗ" дожился до крупнейшего сокращения в истории - будут уволены 15 тысяч человек

Крупнейший автопроизводитель России "АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы планирует провести сокращение 15 000 сотрудников. Это почти треть всего штата предприятия, на котором занято 49 000 человек, сообщает Новая Газета.

"Сокращения, по сведениям ведомства, коснутся и ряда дочерних компаний: численность сотрудников Волжского металлургического завода (ВМЗ) уменьшится с 2 000 человек до 400, а ижевской площадки — с 5 000 до 3 000. Уведомления работникам планируется начать выдавать уже в октябре, а фактические увольнения начнутся с нового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никаких официальных комментариев по этой информации пока нет, а пресс-служба АвтоВАЗа отказалась от комментариев, пообещав рассмотреть лишь письменный запрос.

В издании сообщают, что на днях состоятся встречи вице-президента АвтоВАЗа по персоналу и социальной политике Тимура Бутова с министром труда РФ Максимом Топилиным и президента компании Бу Андерссона с вице-премьером Ольгой Голодец, где обсудят меры поддержки увольняемых сотрудников. Скорее всего, речь пойдет о компенсационных выплатах.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня компания "АвтоВАЗ" сообщала о полном прекращении сборки автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих.