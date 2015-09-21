Минэкономразвития прогнозирует падение промышленности в этом году на 13,5%-14%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует падение промышленного производства в 2015 году на уровне 13,5%-14%.

Соответствующая информация содержится в прогнозе, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

При этом в министерстве отмечают восстановление роста в добывающей промышленности (+6,7%), а также производстве кокса и продуктов нефтепереработки в августе (+24,7%).

Среди негативных тенденций в августе доминирует остановка производства легковых автомобилей (впервые с 2008 года), а также спад в пищевой промышленности из-за нехватки сырья.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в августе замедлился до 5,8%

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в августе 2015 года по сравнению с августом 2014 года замедлился до 5,8% с 13,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 18%.