Что достанется Украине от "иранского пирога"

Украина наводит мосты с Ираном, который после достижения в апреле текущего года с «шестеркой» международных посредников (США, КНР, Великобритания, Франция, Россия и Германия) соглашения по атомной проблематике взамен на снятие 30-летних санкций стал самой привлекательной на сегодняшний день для инвесторов страной мира. На 23 сентября, после 10-летнего перерыва в отношениях (с 2005 года на фоне полной изоляции Ирана), запланирован официальный визит нашей делегации в Тегеран, что может стать началом новой вехи в развитии экономических отношений двух стран.

Привлекательность Ирана сложно переоценить: 80-миллионное население, территория, сравнимая с площадью западной Европы, вторая в мире страна по запасам газа и четвертая - по запасам нефти. Причем Иран уже заявил о готовности выйти на глобальный рынок, что радикально его изменит. Все это делает исламскую республику ценным торговым партнером.

Западный бизнес отчетливо осознает, что пионеры, которые смогут в первых рядах занять значительную долю иранского рынка, получат большую часть огромного «инвестиционного пирога». И это несмотря на то, что санкции с Ирана будут сниматься постепенно, если МАГАТЭ подтвердит, что Тегеран выполнил все обязательства. К примеру, американские экспортеры уже успели стать ключевыми поставщиками зерна в исламскую республику. Европейские нефтяные компании Total, Eni и Saipem приступили к предварительным переговорам с Ираном об участии в разработках месторождений в Персидском заливе. Volkswagen и Mercedes объявили о своих планах по смещению французских автопроизводителей с иранского пьедестала, а Coca-Cola намеревается провести масштабную экспансию на перспективный рынок уже в 2016 году.

Задумалось об иранских перспективах и украинское правительство, которое в последнее время отчаянно ищет торговых партнеров в условиях общего падения экспорта. Кстати, экспорт нашей страны в Иран за первые 6 месяцев 2015 года составил 390 млн долл., увеличившись на 30,5% во втором квартале. В то же время, Турция, которой Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ уступают первое место по размеру экономики в юго-западной Азии, занимает гораздо более значительное место в торговом балансе Украины - экспорт украинской продукции в Турцию в январе-июле составил 1,7 млрд долл. С формальной точки зрения, такая разница объясняется размерами экономик - ВВП Ирана более чем в 2 раза меньше ВВП Турции при сравнимых размерах стран и количества населения. Однако перспективы, которые открывает для исламской республики достижение договоренностей по ядерной программе огромны - окончательное снятие санкций размораживает, по разным оценкам, от 50 млрд долл. до 120 млрд долл. иностранных активов Ирана. Кроме того, репатриация диаспоры из различных стран мира может дополнительно принести до 20 млрд долл.

Таким образом, на визит украинской делегации в Тегеран делаются большие ставки и, по прогнозам экспертов, они себя оправдают.

Иранский интерес

Экономика Ирана - огромной страны, находящейся под давлением санкций, демонстрирует стагнацию, особенно усилившуюся с 2010 года. Тегеран ощущает острую необходимость в сельскохозяйственной продукции и капитальных инвестициях в ключевые секторы промышленности.

По подсчетам экспертов, исламской республике требуется 15 млрд долл. инвестиций в железные дороги, 200 млрд долл. - в энергетический сектор и 30 млрд долл. - в туризм.

Претендентов на освоение таких значительных ресурсов предостаточно, но, с учетом структурных потребностей экономики Ирана, Украина может удовлетворить значительную их часть.

«Близкая перспектива снятия санкций с Ирана актуализировала вопросы развития украинского аграрного экспорта в Иран, сотрудничества в топливно-энергетической сфере, машиностроении, особенно в вагоностроении и самолетостроении, а также в строительстве», - отметил заместитель министра экономического развития и торговли Руслан Корж.

Украина, долгие годы являющаяся поставщиком продукции для нефтегазовой инфраструктуры России, может принять активное участие в восстановлении энергетического потенциала Ирана. В частности, Турция уже инициировала проект «Персидский трубопровод», призванный обеспечить экспорт иранского газа в Европу. Среди европейских стран, которые включены в проект, - Германия, Швейцария, Греция, Польша и Австрия.

Учитывая планы правительства по наращиванию реверсных мощностей, иранский газ после реализации проекта сможет отапливать и украинские дома. Кроме того, выход Ирана на глобальный рынок нефти и газа лишит Россию лидерских позиций в этой сфере и значительно снизит цены на топливо, что, безусловно, отразится и на украинских потребителях.

Иран уже представил 30 первоочередных проектов в энергетическом секторе, привлечение инвестиций под которые даст возможность многим странам, включая Украину, поучаствовать в их реализации.

Еще одной важной сферой экономического сотрудничества Украины и Ирана являются поставки аграрной продукции.

«Общее желание (Ирана по поставкам зерна из Украины) – до 3 млн тонн», – сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

По его словам, представители Минагропрода присоединятся к украинской делегации, направляющейся в Иран.

Как бы то ни было, в среднесрочной перспективе иранская экономика получит значительный толчок из-за необходимости диверсификации поставок энергоресурсов. Те страны, которые смогут наладить эффективное сотрудничество на этапе снятия санкций, выиграют от будущего экономического роста вместе с Ираном. И Украина, структура производства которой отвечает потребностям постсанкционного Ирана, может занять значительную долю привлекательного для многих рынка.

Максим Шевченко (УНИАН)