Apple намерена создать собственный электромобиль в 2019 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, специалисты компании примерно в течение года проводили исследования относительно того, имеются ли достаточные возможности для начала производства таких транспортным средств, а также будет ли это рентабельно. Они, в частности, провели консультации с чиновниками в штате Калифорния.

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В итоге в Apple решили в три раза увеличить штат сотрудников подразделения, занимающегося созданием электромобиля, ранее их было 600. Данный проект получил название "Титан". Корпорация также приняла на работу экспертов по проектированию беспилотных транспортных средств, однако, как пояснили источники издания, планов создания сразу именно таких машин, которые способны двигаться без водителя, пока нет.

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"Данные намерения Apple говорят о том, что компания видит возможность стать игроком в сфере автомобильной промышленности, использовав для выпуска транспортных средств нового поколения те навыки, которые были отточены при производстве смартфонов iPhone, в том числе изготовление аккумуляторов, сенсоров, обеспечение взаимодействия программных и аппаратных средств", - констатирует газета.

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Издание также отмечает, что Apple, вероятно, попытается объединить усилия с какой-либо из автомобильных компаний, какой именно, пока не уточняется. По оценкам Wall Street Journal, к 2019 году Apple, скорее всего, создаст прототип своего электромобиля, однако еще не будет готова представить потребителям законченный и прошедший все стадии испытаний конечный продукт.

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Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple планирует начать производство электромобиля в 2020 году. Для компания задействовала несколько сотен сотрудников для создания электрического транспортного средства под брендом Apple. При этом, компания может продлить сроки разработки проекта или отказаться от реализации, если руководство Apple окажется недовольно прогрессом.