Кабмин принял отставку главы "Укравтодора" и уволил гендиректора "Антонова"

Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Сергея Подгайного. Об этом говорится в правительственном распоряжении №958.

«Уволить Подгайного Сергея Григорьевича с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины по собственному желанию», - сказано в документе.

16 сентября Подгайный подал в отставку по собственному желанию, потому что «устал бороться с системой" и "устал от осуждения со стороны общественности за бездеятельность", сообщали в "Укравтодоре".

Читайте такжеСтоимость новой Украины: 97 миллиардов долларов на 10 лет стройкиКабмин назначил Подгайного главой "Укравтодора" 4 июня 2014 года.

В этом году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.

Кроме того, Кабинет министров Украины уволил генерального директора Государственного авиастроительного концерна «Антонов»

Василия Белинского. Как отмечается в правительственном распоряжении №963, причиной увольнения стал пенсионный возраст служащего.

«Уволить Белинского Василия Васильевича с должности генерального директора Государственного авиастроительного концерна «Антонов» по собственному желанию в связи с выходом на пенсию», - сказано в документе.

Ранее Кабмин вывел ГП «Антонов» из состава совместного украинско-российского предприятия "ОАК-Антонов", созданного в 2010 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. В настоящее время входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В июне текущего года руководство "Укроборонпрома" уволило Дмитрия Киву с должности президента - генерального конструктора "Антонова", назначив вместо него исполняющим обязанности президента предприятия Михаила Гвоздева. В то же время, за Кивой оставили полномочия генконструктора "Антонова". Также в июне «Укроборонпром» назначил первым вице-президентом "Антонова" Александра Коцюбу, а вице-президентом по вопросам финансово-экономической деятельности - Андрея Тарасюка.