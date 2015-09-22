Крупнейшие компании Казахстана просят ввести эмбарго на товары из России - СМИ

В Казахстане собираются ввести эмбарго на товары из России, передает ZAKON.KZ.

По данным источника КазТАГ, в число товаров, которым будут построены торговые барьеры, войдут автомобили, стеклотара, аккумуляторы, мясо птицы, яйца, мука и макароны, соки и напитки, волнистый шифер, кабели и провода, дрожжи, масло и жиры, патока, кондитерские изделия, смазочные материалы, железнодорожное литье, охлаждающая жидкость.

Читайте такжеВ Казахстане курс нацвалюты бъет антирекорды: обменники приостанавливали работуТак, стало известно, что автосборочные предприятия – АО «Азия Авто» и Ассоциация казахстанского автомобильного бизнеса, глава которой Андрей Лаврентьев возглавляет костанайский автосборочный завод, лоббируют в министерстве по инвестициям и развитию предоставление им исключительного права на ввоз из Российской Федерации автомобилей для продажи через дилерские сети.

В свою очередь ТОО «ЕвроКристалл» и АО «Стекольная компания САФ» просят государство установить квоты на ввоз стеклотары из России, ввести экосбор на стеклотару в размере Т7-8 на одну условную бутылку. Также эти компании просят государство осуществлять ввоз стеклотары на территорию Казахстана только на основе подтверждения целевого назначения ввозимого товара для выпуска напитков.

ТОО «Кайнар-АКБ», выпускающий аккумуляторы в Талдыкоргане, просит установить квоты на ввоз продукции конкурентов из России. В качестве одной из основных мер по выдавливанию российской продукции предлагается усилить контроль за ввозимыми и реализуемыми в Казахстане аккумуляторами на предмет соответствия техническому регламенту.

Между тем ТОО «Ордабасы кус», ТОО «Capital Projects Ltd», ТОО «Акнар ПФ», ТОО «Алатау-кус», АО «Коктас-Актобе», АО «Север Птица» требуют установить запрет на ввоз мяса птицы из Российской Федерации методом ветеринарных мер и ограничить импорт якобы для защиты прав потребителей. То же самое и такими же методами просят сделать производители куриных яиц, дополнительно введя квоты на ввоз яиц из России в количестве 500 млн штук.

Строительная арматура также попадет под запрет из-за просьб стального магната Лакшми Миттала и его темиртауского завода, который в последнее время не вылезает из скандалов. К его требованиям присоединились компании миллиардера Рашида Сарсенова – ТОО «KSP Steel» и компании ТОО «Ferrum-Vtor». Они хотят установить запрет или ввести квоты на ввоз строительной арматуры из России. Более того, эти компании требуют от государства обязать генеральных и субподрядчиков при строительстве зданий и сооружений осуществлять закуп товаров только лишь их производства. Аналогичные требования выставили АО «Казэнегрокабель», ТОО «Электрокомплект-1» в отношении кабельно-проводниковой продукции.

Как сообщил источник КазТАГ, государство уже пошло на поводу у автосборщиков, разрешив только им ввоз авто из России, ослабив тем самым малый и средний бизнес, занимавшийся параллельным ввозом новых авто из стран ЕАЭС. Можно понять заградительные меры в отношении товаров первой необходимости, которые теряют прибыль из-за форсмажорных обстоятельств, когда им помогает государство, но не понятно, когда такая помощь идет компаниям миллиардеров. Получается, что в своем бизнес-плане они надеются на поддержку государства, а не на маркетинговые и другие конкурентные преимущества.