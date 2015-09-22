Канадская Bombardier хочет производить железнодорожную технику в Украине

Канадская машиностроительная компания Bombardier высказала заинтересованность в создании мощностей в Украине, в частности, по производству железнодорожной техники, сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Я встречался с компанией Bombardier, с которой обсуждали потенциальный вопрос их захода в Украину", - сообщил Пивоварский на встрече с журналистами 21 сентября.

По словам главы Мининфраструктуры, компания заинтересована в создании совместного предприятия с украинскими производителями железнодорожной тяги либо в покупке заброшенного заводского помещения.

"Им интереснее СП или заброшенный завод, с нуля строить очень дорого и по времени долго", - отметил Пивоварский.

При этом глава транспортного ведомства подчеркнул, что в Украине существует острая необходимость в обновлении локомотивной тяги.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 годаканадская компания Bombardier в связи со сложной экономической ситуацией в России из-за введения санкций Евросоюза и США приостановила начало реализации проекта по массовому производству самолетов Q400 в этой стране, хотя ранее Bombardier совместно с госкорпорацией "Ростех" планировали с 2015 года начать финальную сборку воздушного судна Q400 в России и поставить этот процесс на поток.

29 мая Министерство инфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект "О железнодорожном транспорте", который, по ожиданиям министра Пивоварского, будет одобрен Верховной Радой до конца этого года.

Пункт документа о допуске частных перевозчиков на ж/д рынок вызвал бурное обсуждение среди общественности и участников рынка. Так, некоторые эксперты считают, что открытие рынка железнодорожных грузовых перевозок для частных перевозчиков, в частности, предоставление им доступа к локомотивной тяге на правах операторов инфраструктуры, может лишить национального перевозчика пассажиров и грузов в Украине – Государственную администрацию железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") основной части дохода, поскольку частные перевозчики будут курсировать только по рентабельным маршрутам.

Справка УНИАН. Компания Bombardier является крупнейшим в мире производителем железнодорожной техники и одним из крупнейших в мире производителем гражданских самолётов.