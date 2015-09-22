Глава Volkswagen подаст в отставку на фоне скандала о подделке данных

Главный исполнительный директор Volkswagen AG Мартин Винтеркорн покинет свой пост 25 сентября и будет заменен президентом компании Маттиасом Мюллером, сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.

По данным издания, президиум наблюдательного совета автокомпании соберется в среду.

Volkswagen официально не комментирует эту информацию.

Между тем в начале сентября президиум рекомендовал продлить контракт с Винтеркорном до конца 2018 года. Голосование назначено на 25 сентября.

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