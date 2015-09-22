Глава Volkswagen подаст в отставку на фоне скандала о подделке данных
В компании пока что официально не прокомментировали эту информацию.
Главный исполнительный директор Volkswagen AG Мартин Винтеркорн покинет свой пост 25 сентября и будет заменен президентом компании Маттиасом Мюллером, сообщает Газета.ru со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel.
По данным издания, президиум наблюдательного совета автокомпании соберется в среду.
Volkswagen официально не комментирует эту информацию.
Между тем в начале сентября президиум рекомендовал продлить контракт с Винтеркорном до конца 2018 года. Голосование назначено на 25 сентября.
Читайте такжеЯпонська Suzuki має намір викупити свої акції у Volkswagen
Как сообщал УНИАН, ранее акции немецкого автомобильного гиганта "Фольксваген" упали почти на 16% в начале торгов во Франкфурте на фоне скандала о подделке данных тестов на выбросы вредных газов в атмосферу.