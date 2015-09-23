Volkswagen из-за скандала собирает экстренное совещание

Ранее компания признала, что это устройство установлено как минимум в 11 млн машин, передает Би-би-си. По сообщениям из Германии, президент Volkswagen Мартин Винтеркорн потерял доверие и поддержку ключевых инвесторов.

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Мартин Винтеркорн уже дважды извинился за массовую установку этой аппаратуры на машины его компании.

В понедельник акции Volkswagen рухнули на 20% после того, как американское агентство охраны окружающей среды сообщило об обнаружении в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройства, которое включает фильтры во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах и выключает их при обычной эксплуатации.

Американские власти обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона своих автомобилей в США, что обойдется компании в крупную сумму.

За каждый проданный автомобиль, не соответствующий законодательству о чистоте воздуха, Volkswagen будет должен выплатить штраф до $37 500. С 2008 года было продано 482 тыс. автомобилей этих модификаций, так что в перспективе штрафные санкции могут достичь миллиардов долларов.

Несколько других стран также объявили, что приступят к расследованию этого дела.

На фоне этого скандала другой немецкий автопроизводитель BMW сообщил об отзыве более 55 тыс. автомобилей, проданных в Южной Корее, говорится в заявлении министерства транспорта страны. Причина отзыва - дефект газораспределительного механизма в 24 моделях машин марок BMW и дочерней компании Mini.

Кроме BMW отзыв будут вынуждены произвести корейские импортеры автомобилей Volvo и мотоциклов Harley Davidson.