Активность в промышленности Китая показала минимум за 6,5 лет

Предварительный показатель индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в сентябре показал минимум за последние 78 месяцев, составив 47 пунктов, говорится в независимом исследовании делового издания Caixin, сообщает Прайм.

Предварительные данные оказались ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали PMI на уровне 47,5 пункта. Кроме того, значение оказалось и ниже окончательного показателя августа, который составил 47,3 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит о росте экономики, ниже - спаде.

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"Главная причина ослабления промышленности связана с предыдущими изменившимися факторами внешнего спроса и ценами", - считает главный экономист и руководитель исследования Caixin Insight Group Хэ Фань.

"Финансовые расходы в августе сократились, что говорит о больших усилиях правительства на финансовом фронте", - отмечает он.

Окончательный показатель PMI за сентябрь будет опубликован 1 октября.