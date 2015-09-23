Американцы помогут модернизировать "Хаммеры" для украинских военных

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, подписал договор с американской компанией «Textron» по модернизации машин HMMWVs «Хамви» для украинских военных.

Как сообщила пресс-служба концерна, подписание договора состоялось в рамках международной выставки «Оружие и безопасность-2015» в Киеве 22 сентября.

"Согласно договоренностям, предприятия «Укроборонпрома» будут сотрудничать с американской компанией «Textron» в сфере производства тяжелой бронированной техники. В частности, состоялись переговоры по глубокой модернизации машин HMMWVs «Хамви» именно для украинской армии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе также сообщили, что в ходе выставки была достигнута договоренность о сотрудничестве между ГП «Антонов», входящего в состав концерна «Укроборонпром», и польской компанией «WB Electronics». Согласно подписанному меморандуму, Украина будет использовать технологии польской компании в разработке нового тактического беспилотного авиационного комплекса для ВСУ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в Украину прибыла партия из 10 военных автомобилей "Хаммер", предоставленных в качестве военной поддержки со стороны США, а позже, в июле, прибыла еще одна партия из 100 автомобилей.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни главных предприятий ОПК Украины.