Немцы могут построить завод по производству автозапчастей в Житомире

Немецкий бизнес анонсировал возможность инвестиций в постройку завода по производству автомобильных компонентов в Житомире, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на встречу представителей Делегации немецкой экономики в Украине с руководством министерства.

Согласно сообщению, немецкая делегация отметила наличие видимых успехов в облегчении условий ведения бизнеса, а также выразила надежду на успешное проведение Немецко-украинского бизнес-форума.

«Это очень хороший сигнал. Мы надеемся, что бизнес-форум будет дополнительным импульсом для расширения немецкого бизнеса в Украине», - цитирует пресс-служба министерства представителя Делегации немецкой экономики в Украине Александра Маркуса.

Как сообщал УНИАН, японский производитель электрооборудования и автозапчастей «Фуджикура» инвестирует 6 млн долл. в строительство завода в Яворовском районе Львовской области.

Немецко-украинский инвестиционный форум, проведение которого в конце апреля предложила правительству Украины канцлер Германии Ангела Меркель, пройдет 23 октября в Берлине.