Падение производства в базовых отраслях Украины замедлилось - Нацбанк

Национальный банк Украины отмечает дальнейшее замедление снижения индекса производства базовых отраслей в Украине, поскольку падение показателя по итогам августа 2015 года замедлилось до 6,9% в годовом измерении после 8,4% в июле.

Как сообщается на сайте НБУ, замедление спада индекса обусловлено резким сокращением темпов снижения объемов промышленного производства - до 5,8% в годовом измерении с 13,4% в июле. По оценкам регулятора, весомым фактором стал эффект базы сравнения, поскольку в августе 2014 года было существенное сокращение промышленного выпуска, вызванное остановкой значительного количества предприятий в условиях развертывания конфликта на востоке страны.

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Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в августе 2015 года по сравнению с августом 2014 года замедлился до 5,8% с 13,4%, зафиксированных месяцем ранее.

По сравнению с июлем 2015 года в августе зафиксировано падение промпроизводства на 4,2%.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 18%.