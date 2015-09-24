Boeing заключил с китайцами рекордный контракт на $38 миллиардов

Группа китайских компаний заключила соглашение с авиастроительной корпорацией Boeing о поставке 300 самолетов на сумму $38 млрд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, сделка была заключена в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

В последние годы китайские авиаперевозчики размещают большое количество заказов на покупку самолетов Boeing и Airbus.

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В 2014 году компания China Eastern Airlines объявила конкурс на поставку 80 самолетов Boeing 737 стоимостью в $7,4 млрд.