Boeing заключил с китайцами рекордный контракт на $38 миллиардов
10:03, 24 сентября 2015Промышленность
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Сделка была заключена в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в США
Boeing поставит 300 самолетов группе китайских компаний / patrasevents.gr
Группа китайских компаний заключила соглашение с авиастроительной корпорацией Boeing о поставке 300 самолетов на сумму $38 млрд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По информации агентства, сделка была заключена в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.
В последние годы китайские авиаперевозчики размещают большое количество заказов на покупку самолетов Boeing и Airbus.
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В 2014 году компания China Eastern Airlines объявила конкурс на поставку 80 самолетов Boeing 737 стоимостью в $7,4 млрд.
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