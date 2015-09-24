Минэнерго обсуждает новое соглашение о разделе продукции с Vanco Prykerchenska

Министерство энергетики и угольной промышленности обсуждает новое соглашение о разделе продукции с компанией Vanco Prykerchenska, которая получила право на добычу углеводородов на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка и одним из учредителей которой является компания ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко, выступая в среду на парламентских слушаниях "Соглашения о разделе продукции как механизм привлечения инвестиций".

"На сегодня министерство вместе с иностранными партнёрами по этому проекту (Vanco Prykerchenska – УНИАН) нарабатывает новый текст соглашения", - сказал Диденко.

"У нас есть четкое понимание, куда нужно двигаться", - добавил он, однако не стал уточнять деталей предполагаемых изменений в соглашение о разделе продукции.

В компании ДТЭК Рината Ахметова подтвердили, что компания планирует подписать соглашение о разделе продукции в новой редакции.

"На данный момент документ (Соглашение о разделе продукции – УНИАН) проходит согласование в министерствах. После этого можно будет более детально остановиться на вопросе о дальнейших действиях, - сообщила пресс-служба, напомнив при этом, что на сегодняшний день между акционерами Vanco Prykerchenska и Украиной подписано мировое соглашение и оно подтверждено в Стокгольмском арбитраже и украинских судах.

"Оно предусматривает внесение определенных изменений на согласованных условиях в соглашение о разделе продукции (СРП). Кроме того, за последние годы очень сильно изменилось законодательство по СРП», - уточнила пресс-служба.

Вместе с тем, пресс-служба наотрез отказалась сообщить информацию о нынешнем составе акционеров Vanco Prykerchenska, хотя ранее на корпоративном сайте ДТЭК сообщалось, что собственниками Vanco Prykerchenska с равным долевым участием (по 25%) являются Vanco Int., ДТЭК, Shadowlight Investments Limited российского бизнесмена Евгения Новицкого, а также зарегистрированная в Австрии компания Integrum Technologies Limited.

В начале 2013 года ДТЭК в сообщениях на Лондонской бирже проинформировал кредиторов о том, что в конце ноября 2012 года компания увеличила долю в Vanco Prykerchenska с 25% до более 50%, заплатив за этот пакет на протяжении 2012-2014 годов 326 миллионов гривень.

ДТЭК не сообщил, у кого выкупил 25% акций, однако на корпоративном сайте группы сейчас сказано, что партнерами ДТЭК по разработке Прикерченського участка Черного моря остаются две компании - Shadowlight Investments Ltd и Integrum Technologies Ltd.

Читайте такжеУ совладельцев российского "Лукойла" нашли бизнес в США

Как сообщал УНИАН, в апреле 2006 года правительство экс-президента Украины Виктора Януковича предоставило право добывать углеводороды на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка компании Vanco International, "дочке" американской Vanco Energy Company.

Однако в октябре 2007 года Vanco Int. неожиданно переуступила права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, созданной за два месяца до этого.

В 2008 году правительство Тимошенко решило расторгнуть соглашение с компанией Vanco Prykerchenska, считая, что процедура переуступки специального разрешения не соответствует квалификационным условиям, а сама компания не имеет ни опыта, ни финансового обеспечения.

Кроме того, Тимошенко неоднократно заявляла, что учредителями Vanco Prykerchenska, кроме близкого к "Газпрому" российского бизнесмена Евгения Новицкого, являются Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ.

В ответ на действия Кабмина Тимошенко Vanco Prykerchenska в 2008 году подала иск в Стокгольмский арбитраж.

Рассмотрение дела длилось несколько лет, однако с приходом Януковича к власти в 2010 году Украина решила подписать с Vanco Prykerchenska мировое соглашение.

В мае 2015 года российские СМИ сообщили, что совладельцы "Лукойла" Вагит Алекперов и Леонид Федун владеют еще одним нефтяным бизнесом — американской компанией Panatlantic Exploration, которая ранее называлась Vanco Energy.

По их данным, Аликперов и Федун купили Vanco Energy в 2010 году, когда нефтяная компания испытывала финансовые трудности.

На корпоративном сайте Panatlantic Exploration сказано, что компания до сих пор участвует в проекте по добыче углеводородов на шельфе Черного моря в пределах Прикерченского нефтегазоносного участка.