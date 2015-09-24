Volkswagen признался в махинациях на европейском рынке

Министр транспорта Германии Александер Добриндт заявил, что концерн признал вину и выразил готовность к сотрудничеству с властями на время расследования, передает Би-би-си.

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Число машин, на которые концерн предположительно установил устройство, занижающее объем вредных выбросов в атмосферу, оценивается в 11 млн. При этом пока не известно, сколько из них находится в Европе.

Министр также пообещал провести новые тесты. По словам Добриндта, теперь экспертизы будут проводиться не в лабораториях, а прямо на дороге, что существенно затруднит мошенничество.

Глава немецкого минтранса добавил, что выборочным тестам подвергнут не только продукцию Volkswagen, но и машины, изготовленные другими немецкими автопроизводителями.

Американское агентство охраны окружающей среды ранее обнаружило в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройство, которое во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопе включает специальные фильтры, а при обычной эксплуатации выключает их.

Ожидается, что штрафы за поставку на рынок машин с программным обеспечением, которое обманывало потребителей, составят до $18 млрд. На фоне скандала председатель правления Volkswagen Мартин Винтеркорн подал в отставку.