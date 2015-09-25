Крымчане написали письмо Обаме: жалуются на жизнь и просят снять санкции

Жители оккупированного Россией Крыма написали письмо президенту США Бараку Обаме, в котором жаловались на жизнь и просили снять санкции, передают "Новости Крыма".

Петиция опубликована на сайте Белого Дома.

Согласно санкциям США в отношении аннексированного Крыма, американцам запрещается инвестировать в полуостров. Кроме того, запрещается ввоз/вывоз в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, каких-либо товаров, услуг или технологий с полуострова.

Читайте также"Крымнаш": когда наступит конец света «Действительно Севастополь и Крым являются весьма ориентированными на экспорт. Благодаря закону наш регион умирает в настоящее время. Мы уверены, что это нарушает наше право на жизнь», – отмечают авторы петиции.

Петиция должна набрать почти 100 тыс. подписей, для того, чтобы ее рассмотрели в Вашингтоне.