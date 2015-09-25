Скандал вокруг Volkswagen обвалил цены на платину

Цена на платину 24 сентября составила $942 за унцию, это близко к семилетнему минимуму. Одновременно цена унции палладия поднялась с $621 до $643. Аналитики объясняют это движение цен скандалом с Volkswagen.

Около 44% добываемой в мире платины автопроизводители используют в системах выхлопа автомобилей, пишет Bloomberg. Таким образом, экологический скандал вокруг Volkswagen может негативно отразиться на цене металла из-за снижения спроса на дизельные двигатели, сообщили агентству аналитики Mitsubishi и Deutsche Bank, передает РБК.

Падение цен на платину началось в июле 2015 года в связи с ухудшением ситуации на товарных рынках: тогда цена на металл опустилась ниже $1000 за унцию.

Использование платины в промышленности существенно сократится, если потребители переориентируются на машины, работающие на бензине, в производстве компонентов которых требуется больше палладия, считают аналитики ABN Amro Bank.