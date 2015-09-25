Volkswagen опубликует список всех автомобилей с неисправным ПО

Немецкий автоконцерн Volkswagen в пятницу опубликует список всех автомобилей, которые были оборудованы программным обеспечением, занижающим реальные показатели вредных выбросов, сообщает Прайм.

"Обвинения против Volkswagen выдвинули в США. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Компании также может грозить штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Согласно информации Volkswagen, фальсификации экологических тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей затрагивают до 11 миллионов машин по всему миру. По данным агентства, к данному списку относятся автомобили с двигателем типа EA 189. В списке, который будет опубликован в пятницу, немецкий автоконцерн также приведет информацию о том, где были проданы данные автомобили.

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