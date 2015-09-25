Два химзавода Фирташа возобновили работу после 4 месяцев простоя

Группа компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая обязалась до конца января 2016 года погасить почти 3 миллиарда гривень долга за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", возобновляет производство простаивавших четыре месяца крупных химпредприятий – черкасского "Азота" и "Ривнеазота", сообщает пресс-служба Ostchem.

"Два предприятия Ostchem - "Ривнеазот" и "Азот" - начали процесс запуска производств", - отметили в компании.

Также в сообщении приводятся слова первого заместителя генерального директора Ostchem Олега Кикты, который сказал, что компания урегулировала все финансовые вопросы с долгами перед госкомпаниями "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Сторонами подписано 16 мировых соглашений, долги конвертированы, а суды, утвердив соответствующие мировые соглашения, подтвердили их легальность.

"Это означает, что взаимоотношения заводов Ostchem с ГК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины" урегулированы. Газ, принадлежащий заводам, разблокирован, газоснабжение заводов возобновлено", - добавил Кикта.

При этом в компании отметили, что готовы полностью выполнить все заявки на поставку минеральных удобрений. По прогнозам Ostchem, объем потребления украинского агросектора в 2015 и 2016 годахсоставит около 0,8-0,9 миллиона тонн азотных удобрений в год, из которых 30% используется во время осенней посевной.

В то же время Ostchem пока не планирует возобновление работы химпредприятий, находящихся на востоке страны.

"Входящие в Ostchem "Концерн "Стирол" и "Северодонецкий "Азот" могут начать работу исключительно после окончания АТО и создания безопасных условия работы, - подчеркнул Кикта.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля текущего года Кабинет министров обратился в суд с требованием арестовать 500 миллионов кубометров газа стоимостью 4,3 миллиарда гривень, принадлежащих холдингу Osthem. Обращение было инициировано по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей Ostchem и должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".

В ответ в конце мая Group DF заявила о давлении властей Украины на работу группы и заявила, что остановит два завода по производству удобрений.

16 сентября госкомпании "Нафтогаз", "Газ Украины" и группа Ostchem подписали мировые соглашения, согласно которым последняя обязалась до конца января 2016 года погасить почти 3 миллиарда гривень долга за газ перед госкомпаниями. Указанная сумма долга группы Ostchem включает штрафные санкции и другие начисления, предусмотренные законодательством Украины,

24 сентября "Нафтогаз" получил первый платеж в сумме 385 миллионов гривень согласно утвержденному графику. После этого поставки газа химическим предприятиям группы были разблокированы.

Министерство внутренних дел арестовало уже 86 объектов группы компаний Дмитрия Фирташа Ostchem.

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Справка УНИАН. "Ривнеазот" является единственным производителем минеральных удобрений и адипиновой кислоты в западных регионах Украины. Предприятие выпускает аммиачную селитру, жидкий аммиак, аммиак водный технический, адипиновую кислоту, жидкий азот, кислород в баллонах, жидкую углекислоту, циклогексанон, кислород технический, сухой лед, жидкий азот и другое.

Черкасский "Азот" – одно из крупнейших украинских химических предприятий Украины, специализируется на производстве минеральных азотных удобрений.

Оба предприятия входят в холдинг Ostchem, который в свою очередь является подразделением международной группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.