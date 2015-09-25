После скандала Volkswagen назначил нового гендиректора

Маттиас Мюллер сменит на посту председателя правления автоконцерна Мартина Винтеркорна, который подал в отставку из-за скандала с занижением показателей вредных выбросов в атмосферу у некоторых дизельных моделей, передает Би-би-си.

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По оценкам, нарушения могут касаться 11 млн автомобилей, а штрафы за поставку на рынок "фольксвагенов" с программным обеспечением, которое сообщало неверные данные, составят до $18 млрд.

Американское агентство охраны окружающей среды обнаружило в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройство, которое включает фильтры во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах и выключает их при обычной эксплуатации.

Таким образом, реальные вредные выбросы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались гораздо выше, чем показывали результаты тестов.

В понедельник акции Volkswagen подешевели почти на треть, а ряд немецких политиков заявил, что под угрозой репутация не только концерна, но и всей Германии.

Руководство автогиганта признало свою вину в сложившейся ситуации и пообещало обеспечить максимально прозрачное расследование обстоятельств дела.