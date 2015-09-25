После скандала Volkswagen назначил нового гендиректора
Новым генеральным директором немецкого автомобильного концерна Volkswagen назначен Маттиас Мюллер, возглавлявший до этого подразделение Porsche.
Маттиас Мюллер сменит на посту председателя правления автоконцерна Мартина Винтеркорна, который подал в отставку из-за скандала с занижением показателей вредных выбросов в атмосферу у некоторых дизельных моделей, передает Би-би-си.
Читайте такжеVolkswagen опубликует список всех автомобилей с неисправным ПО
По оценкам, нарушения могут касаться 11 млн автомобилей, а штрафы за поставку на рынок "фольксвагенов" с программным обеспечением, которое сообщало неверные данные, составят до $18 млрд.
Американское агентство охраны окружающей среды обнаружило в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройство, которое включает фильтры во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах и выключает их при обычной эксплуатации.
Таким образом, реальные вредные выбросы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались гораздо выше, чем показывали результаты тестов.
В понедельник акции Volkswagen подешевели почти на треть, а ряд немецких политиков заявил, что под угрозой репутация не только концерна, но и всей Германии.
Руководство автогиганта признало свою вину в сложившейся ситуации и пообещало обеспечить максимально прозрачное расследование обстоятельств дела.