Швейцария приостанавливает продажу автомобилей Volkswagen

Около 180 тысяч новых автомобилей, выпущенных под брендами Audi, Seat, Skoda и VW в 2009-2014 годах, могут оказаться под запретом, говорится в заявлении федеральной дорожной службы.

Запрет будет действовать, пока швейцарским властям не удастся прояснить ситуацию с занижением показателей вредных выбросов в атмосферу у некоторых дизельных моделей, сообщает Русская служба Би-би-си.

По оценкам, нарушения могут касаться 11 млн автомобилей, а штрафы за поставку на рынок "фольксвагенов" с программным обеспечением, которое сообщало неверные данные, составят до 18 млрд долларов.

Американское агентство охраны окружающей среды обнаружило в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройство, которое включает фильтры во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах и выключает их при обычной эксплуатации.

Таким образом, реальные вредные выбросы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались гораздо выше, чем показывали результаты тестов.

В понедельник акции Volkswagen подешевели почти на треть, а ряд немецких политиков заявил, что под угрозой репутация не только концерна, но и всей Германии.

Руководство автогиганта признало свою вину в сложившейся ситуации, глава Volkswagen в результате скандала покинул свой пост.