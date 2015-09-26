Швейцария приостанавливает продажу автомобилей Volkswagen
Швейцария приостанавливает продажу моделей автоконцерна Volkswagen, оборудованных дизельными двигателями, которые могут не соответствовать экологическим нормативам.
Около 180 тысяч новых автомобилей, выпущенных под брендами Audi, Seat, Skoda и VW в 2009-2014 годах, могут оказаться под запретом, говорится в заявлении федеральной дорожной службы.
Запрет будет действовать, пока швейцарским властям не удастся прояснить ситуацию с занижением показателей вредных выбросов в атмосферу у некоторых дизельных моделей, сообщает Русская служба Би-би-си.
По оценкам, нарушения могут касаться 11 млн автомобилей, а штрафы за поставку на рынок "фольксвагенов" с программным обеспечением, которое сообщало неверные данные, составят до 18 млрд долларов.
Американское агентство охраны окружающей среды обнаружило в автомобилях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf и Passat устройство, которое включает фильтры во время прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах и выключает их при обычной эксплуатации.
Таким образом, реальные вредные выбросы автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались гораздо выше, чем показывали результаты тестов.
В понедельник акции Volkswagen подешевели почти на треть, а ряд немецких политиков заявил, что под угрозой репутация не только концерна, но и всей Германии.
Руководство автогиганта признало свою вину в сложившейся ситуации, глава Volkswagen в результате скандала покинул свой пост.