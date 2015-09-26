Tesla удвоит производство в Европе - до 450 автомобилей в неделю

Американский производитель электромобилей Tesla Motors расширило производство своих автомобилей на заводе в голландском городе Тилбург с помощью новой сборочной линии. Об этом пишет Слон со ссылкой на Financial Times.

С помощью расширения своего предприятия компания планирует увеличить продажи на континенте и довести производство автомобилей до полумиллиона в год по всему миру к 2020 году. Благодаря новой сборочной линии объем производства машин вырастет с 200 до 450 единиц в неделю.

Машинокомплекты будут доставляться с завода во Фримонте, штат Калифорния. В Тилбурге на автомобили будут устанавливать силовые установки, комплекты батарей и задние подрамники.

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Глава Tesla Элон Маск сообщил о готовности рассмотреть возможность открытия других европейских заводов в начале 2016 года.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности – Toyota и Daimler. По подсчетам аналитиков, более половины продаж Tesla приходится на США, около 30% – Европу и чуть больше 10% – Китай, который, тем не менее, называют самым перспективным рынком для компании.