Бельгия хочет подать в суд на Volkswagen за загрязнение окружающей среды

Министры окружающей среды бельгийских регионов Валлония и Фландрия, в которых проживают порядка 90% населения королевства, намерены совместно преследовать в судебном порядке компанию Volkswagen за загрязнение окружающей среды, сообщает Прайм.

По данным СМИ, Volkswagen , вероятно, продавала в Бельгии автомобили, которые в действительности были в 40 раз менее экологически чистыми, чем утверждала компания. В случае, если суд признает обоснованными претензии жалобы региональных властей Бельгии, немецкому автомобилестроителю может грозить штраф в размере 200 тысяч евро в день за превышение эмиссионных норм.

Ранее стало известно, что около 11 миллионов автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями оказались снабжены программным обеспечением, которое занижает реальные эмиссионные показатели, что подтвердили и в самом концерне. В связи со скандалом вынужден был уйти в отставку шеф "Фольксвагена" Мартин Винтеркорн, а сам скандал получил название "дизельгейт".

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Специалисты не исключают, что подобным образом могли фальсифицироваться эмиссионные показатели и у других автопроизводителей.