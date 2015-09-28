"Укроборонпром" назначил директора Львовского бронетанкового завода

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, по результатам конкурсного отбора назначил директором Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, сообщила пресс-служба концерна.

Дополнительной информации о новоназначенном руководителе концерн не предоставил.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года руководство "Укроборонпрома" за срыв планов по производству военной техники для АТО уволило руководителей двух крупнейших госпредприятий бронетанкового сектора оборонно-промышленного конкурса Украины - "Завода им. В.А. Малышева" и Львовского бронетанкового завода. Также в сентябре руководство концерна сообщило о начале серийного производства бронемашин "Дозор-Б" на Львовском бронетанковом заводе.

С начала 2015 года "Укроборонпром" объявил о проведении более 60 конкурсных отборов на должности директоров предприятий, входящих в состав концерна.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.