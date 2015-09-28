Дизельный скандал: Volkswagen, Audi и Porsche отстранили ведущих разработчиков

Руководство Volkswagen приняло решение временно отстранить от должности глав отделов исследований и разработок легковых автомобилей в самом концерне, а также его дочерних компаниях Audi и Porsche, сообщает Газета.ru.

Причиной увольнений стал скандал, связанный с неправильным ПО в дизельных машинах автоконцерна. Также сообщается, что Volkswagen может уволить ряд топ-менеджеров Audi и Porsche.

Причиной стала установка на бортовые компьютеры автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями программного обеспечения, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ.

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Как сообщал УНИАН, компания призналась в фальсификации данных после расследования американского Агентства по охране окружающей среды, принесла извинения и начала внутреннее расследование. Подделка результатов тестирования коснулась около полумиллиона машин с дизельными двигателями в США.