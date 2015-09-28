Die Welt: Самые большие обманщики автомобильной промышленности

Об этом сообщает Николаус Долл в своей статье «Самые большие обманщики автомобильной промышленности», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

То, что автомобили обычно поглощают гораздо больше, чем указывают производители в своих данных о потреблении топлива, уже известно – последние вычисления исследовательской организации «Международный совет по экологически чистому транспорту» (ICCT) показали, что отклонения у всех производителей составляют примерно 40 процентов. Но теперь ясно также, у каких производителей автомобилей и их марок, разница особенно велика. Mercedes находится в начале этого списка.

Согласно последней информации, представленной европейской организацией по защите окружающей среды Transport & Environment (T&E), разрыв между данными производителей и реальным потреблением растет. Следствием является то, что только одна треть из провозглашенных производителями с 2008 по 2014 годы сокращений потребления действительно состоялась. В 2008 году в Европейском Союзе (ЕС) вступили в силу более жесткие правила по ограничению выбросов CO2 автомобилями.

Как показывают испытания 600 000 автомобилей в странах-членах ЕС, данные производителя Mercedes больше всего отличаются от фактического потребления топлива повседневно. В исследовании T & A написано: «Только в Mercedes отклонение от фактического потребления и заявленного производителем у всех важных моделей отличается более чем на 50 процентов». У других протестированных марок разница «меньше, в некоторых случаях значительно меньше, но она, как правило, есть».

Тем не менее, производители в Штутгарте ни в коем случае не единственные, кто официально сократил потребление и, следовательно, большинство из них сообщили о низких выбросах, как это было установлено в тестах экологических организаций. «Отклонения выше среднего были также найдены в автомобильных компаниях Citroen / Peugeot, General Motors (GM) и BMW. У производителя Opel в среднем реальные выбросы даже увеличились с 2008 года», говорит исследование, которое опирается на данные ICCT.

Вредно для окружающей среды – но законно

Особенно показательны серии испытаний автомобилей A-класса и C- и E-класса марки Mercedes. Немного лучше показатели сокращений у 5-ой серии BMW. Там, отклонения были почти 50 процентов. Почти такой же разрыв у Peugeot 3008, и гораздо выше 40 процентов он составил у Renault Megane и последней VW Golf.

В отличие от скандала с выхлопными газами в Volkswagen, в текущих исследованиях Т & A и ICCT речь идет не об обвинениях в целенаправленных манипуляциях со стороны производителей. Экологи не обвиняют пострадавших автопроизводителей в том, что они с помощью технических решений, таких как программное обеспечение для системы управления двигателем, умышленно искажали данные о потреблении и выбросах выхлопных газов. Различия, которые были найдены в тестах, неприятны для клиентов и вредны для окружающей среды, - но они являются законными.

Причина этого – положения нового европейского испытательного цикла (NEDC), согласно которому в Европе расход – по-прежнему – еще предстоит определить. Пределы отклонений, которые допускает NEDC в своих измерениях, огромны. Поэтому, с 2017 года в ЕС должна быть введена новая, более четкая процедура проверки, так называемая WLTP (Всемирная Гармонизированная процедура проверки легковых автомобилей).

«Данные производителя по расходу топлива основываются на прописанном в законе тестовом цикле NEDC, который выполняется в лаборатории. Поскольку реальные условия вождения, как правило, не соответствуют лабораторным, показатели потребления могут отличаться от нормы», говорят в Daimler. «Поскольку T & А, к сожалению, не публикуют в своих исследованиях условия испытания, то результаты испытаний нельзя оценить серьезно». Кроме того, используемая база данных не позволяет дать прочную научную оценку. Mercedes-Benz решительно поддерживает введение WLTP.

Штраф на 100 миллионов долларов для Hyundai

«Официальный метод для определения выбросов потребления топлива, СО2 и загрязняющих веществ, полностью дискредитирован. И новый метод испытания WLTP изначально позволяет сделать только первый шаг к улучшению. Кроме того, необходимо систематическое изменение способа того, как проверяют, регулируют и облагают налогом транспортные средства. Только так автомобили могут стать чище и экономичнее в реальности, а не только в лаборатории», говорится в исследовании.

Последствий производителям в ЕС, несмотря на их обман, можно не бояться – в отличие от Соединенных Штатов. Из-за предоставленной недостоверной информации о расходе топлива, южнокорейский автопроизводитель Hyundai должен был заплатить в США 100 миллионов штрафа. Агентство по охране окружающей среды США проверило указанные производителем данные нескольких моделей автомобилей в лаборатории и обнаружило существенные различия. Отклонения коснулись примерно 1,2 млн автомобилей концернов Hyundai и Kia из ряда 2012 и 2013 года.

Тем не менее, случай Volkswagen гораздо более опасный. Потому что здесь речь идет, как уже признались в Вольфсбурге, о преднамеренной манипуляции с данными – что станет причиной значительно более высоких штрафов от Агентства по охране окружающей среды США (EPA). И это будет не единственный орган, который оштрафует Volkswagen в США.