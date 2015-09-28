В Германии начали расследование против экс-главы Volkswagen

Как сообщили в прокуратуре, Винтеркорна подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам, пишет Русская служба Би-би-си.

Мартин Винтеркорн подал в отставку на прошлой неделе из-за громкого скандала. Концерн Volkswagen, крупнейший в мире производителей автомобилей, был уличен в фальсификации результаты замеров выхлопов дизельных автомобилей компании в США.

Как выяснилось, дизельные двигатели некоторых автомобилей компании, продающихся в США, были оснащены устройством, которое распознает подключение измерительного оборудования и меняет параметры работы двигателя, улучшая результаты теста выхлопных газов.

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Руководство концерна признало, что устройство присутствует в дизельных двигателях примерно 11 миллионов машин во всем мире, в том числе и в самой Германии, и что компании, возможно, придется проводить дорогостоящие отзывы и переоснащения автомобилей.