Американская компания намерена построить комплексы по очистке воды на Донбассе

Об этом в ходе подписания меморандума о сотрудничестве в сфере водоочистки в понедельник сообщил генеральный менеджер компании RWL Water Филипп Лаваль.

«Наши предложения – это технологии, которые будут наиболее разумны в том или ином регионе, это не будут какие-то блочные конструкции. Наоборот, проекты будут реализовывается с учетом нужд и возможностей каждого региона Украины», - сказал Лаваль, уточнив, что каждый проект будет реализован с учетом климатических и географических особенностей региона.

По его словам, используя различные технологические процессы, компания имеет возможность очищать морскую, шахтную, а также грязные подземные воды до состояния питьевой.

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Лаваль также сообщил, что компания планирует принимать участие не только в качестве инвестора, но и в качестве посредника с международными финансовыми организациями, включая Всемирный банк, что дает большие возможности для финансирования крупных проектов.

Как отметил присутствующий на подписании меморандума народный депутат, бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута, в ходе боевых действий на Донбассе были полностью разрушены имеющиеся там системы водоснабжения, поэтому местные советы восточных регионов Украины изучают различные варианты восстановления коммунальной инфраструктуры.

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По словам Таруты, городской совет Мариуполя уже рассматривает возможность использования воды из Азовского моря, которая достаточно легко обессоливается, в качестве питьевой. Помимо того, он отметил, что Донбасс имеет огромный потенциал шахтных вод, которые откачиваются из шахт, но без надлежащей очистки эта вода непригодна для питья.

«Если мы будем использовать эти технологии, то, конечно же, решим проблему и обеспечения, и проблему качества, и проблему стоимости», - считает Тарута.

Как сообщил президент корпорации "Научный парк "Киевская политехника" Михаил Згуровский, на сегодняшний день нет точных цифр относительно объемов финансирования, но только один водоочистной блок может стоить сотни тысяч долларов.

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По словам Лаваля, реализация таких проектов в Украине будет происходить по принципу "внедрения, управления и передачи". Это значит, что каждый месяц, до момента полной окупаемости проекта, пользователи будут уплачивать определенную сумму, заложенную в цену кубического метра воды, а через некоторое время водоочистительные системы перейдут в собственность местных властей.