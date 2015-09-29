Горно-обогатительные комбинаты выбирают земснаряды НСС

В феврале этого года Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат торжественно открыл уникальный объект – новую систему пылегазоочистки Богдановской обогатительно-агломерационной фабрики. Особенностью нового участка является введение в его технологию земснарядов–новое и уникальное оборудование, которое по своим характеристикам четко рассчитано под объемы производства участка. Оборудование произведено в Херсоне на предприятии «ВВВ-Спецтехника» и хорошо себя зарекомендовало на многих предприятиях. Два земснаряда НСС 1200/40-Э-Ф будут брать шламы прямо из шламохранилища ЧОФ. Поднятые фрезой земснарядов, с помощью насосов, шламы будут подаваться по системе гибких труб на дамбу, а дальше уже по трубопроводу будут идти прямо на участок. Таким образом, для обеспечения участка сырьем не нужно будет использовать экскаваторы и автомобильный транспорт, как это приходиться делать на УМС-1. Переработанные шламы будут сбрасываться в хвостохранилища третьей карты ЧОФ. При этом отходы фабрики будут сразу вовлекаться в производство и давать комбинату необходимые объемы концентрата.

Одной из серьезных задач мая, на которой настаивал технический директор В.И. Бондарец, было именно начало монтажа земснарядов. Его проводили представители фирмы производителя, но активное участие в этом процессе принимали и работники Орджоникидзевского ГОКа. Сегодня земснаряды уже на воде, продолжается монтаж гибких труб, проводятся другие работы.

Использование земснарядов для выполнения подобных работ очень распространено. В июле этого года Марганецким горно- обогатительным комбинатом был приобретен земснаряд марки НСС 2000/63-Э-ГР, который также был произведен Херсонским предприятием «ВВВ-Спецтехника». Оборудование будет использовано для технологического процесса обогащения руды.

Кроме поставок земснарядов на предприятия Украины, «ВВВ-Спецтехника» постоянно производит оборудование для заказчиков из зарубежных стран. В этом году земснаряды НСС были поставлены в Латвию, Нигерию, Руанду. А уже в сентябре заказчику из Германии будет отгружен земснаряд НСС 400/20-Ф в комплексе с оборудованием для промывки драгоценных металлов. В дальнейшем земснаряд будет использоваться в Мали для добычи золота.